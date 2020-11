24° Festival Teatrale di Istanbul, fino al 1 dicembre 2020, in tante città, ma anche online!

REDAZIONE

La 24a edizione del Festival Teatrale di Istanbul, organizzato dalla Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) si terrà tra il 14 novembre e il 1 dicembre 2020 in diversi luoghi della città ma anche online con un programma ibrido.

Il festival vedrà esibirsi numerose compagnie di teatro e danza, locali e internazionali. Gli spettacoli “live” si svolgeranno secondo le misure del Covid-19 in vari luoghi di Istanbul come DasDas, Fişekhane, Moda Stage, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Stage, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi e Surp Vortvos Vorodman Church.

Previsti anche 5 spettacoli disponibili per lo streaming su online.iksv.org

Tutte le informazioni su https://tiyatro.iksv.org/en

