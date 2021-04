ISRAELE ESEMPIO PER IL MONDO: È COVID FREE.

Da oggi, in Israele, l’addio all’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Mentre in Europa, ed in Italia, si viaggia ancora a velocità troppo bassa nella somministrazione dei vaccini, Israele è diventata, inaspettatamente, il modello da seguire per quanto riguarda la gestione della Pandemia e la somministrazione dei vaccini.

Già nelle ultime settimane, in tutto il paese, era avvenuta la riapertura di tutte le attività e l’unica attenzione a cui erano ancora sottoposti i cittadini rimaneva proprio l’utilizzo della mascherina: da oggi Israele è libera, almeno dal Covid.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo