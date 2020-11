TGA diventa membro delle principali organizzazioni turistiche del mondo

a cura di REDAZIONE (in collaborazione con Ambasciata di Turchia- Uff. Cultura e Informazioni)

in copertina, Istanbul (credit photo Carmen Guerriero)

TGA – Turkey Tourism Promotion and Development Agency – è la responsabile della promozione e dello sviluppo della Turchia come brand turistico e da oggi diventa membro delle principali organizzazioni turistiche del mondo.

“Queste nostre adesioni – spiega Erkan Yağcı, membro del consiglio di amministrazione di Tga e portavoce – con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto), l’International Congress and Fairs Association (ICCA), la Federazione europea delle città turistiche (ECM) e anche la Mediterranean Cruise Ports Association (MedCruise) è un segno dell’accettazione internazionale del lavoro svolto da TGA. La nostra missione è rappresentare, guidare e servire il settore turistico della Turchia. Queste adesioni ci apriranno anche le porte per scambiare idee con importanti stakeholders come istituzioni pubbliche, aziende private e università in molte parti del mondo e realizzare diversi progetti comuni”.

