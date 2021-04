“Autonomi e Partite Iva” giovedì 8 aprile manifesta a Roma. Ecco come partecipare

Il Movimento Politico AUTONOMI E PARTITE IVA in rappresentanza dell’UNICO CORPO SOCIALE di Autonomi, Professionisti, Imprenditori, Aziende e tutti i loro dipendenti, il giorno 8 APRILE 2021 in Piazza del Popolo a Roma, città simbolo della democrazia, manifesterà per far sentire la voce di milioni di cittadini. “Siamo i lavoratori più discriminati anche durante la pandemia. Siamo stati dimenticati complice l’incapacità di chi ci governa di attuare un piano di contenimento adeguato al momento di crisi. I ristori non arrivano e se arrivano sono un’elemosina. Unitevi a noi”.

A tale proposito interviene anche il responsabile locale per l’Irpinia di “Autonomi e Partite Iva” Antonio Del Giudice che afferma: “Dopo i blocchi sull’A1, ora è il momento di scendere in campo a Roma e far sentire la nostra voce. Invito tutte le persone e i cittadini della nostra categoria a partecipare alla manifestazione che si terrà dalle 10.00 alle 13.30 a piazza del Popolo a Roma, abbiamo messo a disposizione pullman che partono da tutta la Campania. Per maggior informazioni e per la partecipazione e possibile iscriversi al link del sito Nazionale oppure contattarmi al numero 3208648125. Ora è arrivato il momento di agire!!

Ecco il Comunicato

Il Movimento Politico AUTONOMI E PARTITE IVA . In rappresentanza dell’UNICO CORPO SOCIALE di Autonomi, Professionisti, Imprenditori, Aziende e tutti i loro dipendenti, avanza le seguenti richieste:

– Riconoscimento dell’80% delle perdite aziendali, come da modello tedesco, sulla base del confronto tra i fatturati 2018 e 2019-2020;

– Riapertura di tutte le attività produttive comprese le strutture ricettive (alberghiere, para-alberghiere, extra-alberghiere, all’aperto e di supporto), con la predisposizione e l’adozione di adeguate prescrizioni finalizzate ad evitare la diffusione del contagio tra gli utenti dei servizi;

– Costituzione di specifici Assessorati degli AUTONOMI E PARTITE IVA presso le Amministrazioni Locali e di appositi Sportelli per gli Autonomi e Partite IVA di informazione, formazione ed assistenza;

– Sospensione tassazione e contribuzione, nonché dei costi fissi (accise) delle utenze commerciali

relativamente ai periodi di chiusura forzata per emergenza sanitaria;

– Sospensione dei termini di protesto per titoli, assegni ecc., causati dai periodi di chiusura forzata per emergenza sanitaria;

– Sospensione cartelle esattoriali 2020-2021 e rimodulazione complessiva;

– Proroga sospensione sfratti dei locali commerciali di attività in crisi a seguito dei periodi di chiusura forzata per emergenza sanitaria, con rimborso dei canoni di locazione a favore dei proprietari;

– Bonus COVID MOMENT, a tutela degli Autonomi e Partite IVA che, in caso di contagio, non percepiscono alcuna indennità pur essendo impossibilitati a lavorare e quindi a produrre reddito;

– Fondo di solidarietà a favore degli Autonomi e Partite IVA;

PER PARTICIPARE -REGOLAMENTO Anti-COVID-19

Si consiglia ai partecipanti:

• Eseguire un tampone prima della partenza, per la sicurezza propria ed altrui; la dichiarazione di

assenza di sintomi e contatti non esime dal tampone. È opportuno averlo anche come garanzia per il movimento Autonomi e Partite Iva che garantisce, così facendo, le precauzioni anti COVID-19. Solo chi è vaccinato potrebbe non farlo.

• Eseguire un tampone al ritorno; a discrezione del singolo individuo.

• Portare con sé gel disinfettanti e frizionare spesso le mani, quando possibile lavarle con acqua

e sapone.

• Dotarsi di mascherina Ppf2 e sopra mascherina chirurgia, visto il numero di ore in cui si sta in viaggio dopo 8 ore cambiare entrambe con mascherine nuove. Il cambio farlo a distanza dagli altri partecipanti. Chi avesse la mascherina di stoffa con il logo del movimento la può mettere sopra la Ppf2 e la chirurgica. Le Ppf2 con valvola debbono essere assolutamente portare con la mascherina chirurgica sopra, dalla valvola esce dropplet, attenzione!

• Per poter mangiare e bere farlo distante dagli altri partecipanti e solo alimenti confezionati.

• Portare spray disinfettanti per ambienti, da spruzzare nel pullman dopo la sosta in autogrill.

MOLTO IMPORTANTE IL DISTANZIAMENTO PRESSO LA PIAZZA DURANTE OGNI FASE DELLA MANIFESTAZIONE:

• È assolutamente necessario che i manifestanti, tutti dotati di mascherina e simboli del Movimento, si posizionino e mantengano una distanza minima di un metro dagli altri manifestanti; la distanza va mantenuta per tutta la durata della manifestazione e al termine di essa in fase di evacuamento della piazza; ogni manifestante è tenuto a seguire le indicazioni del Servizio d’Ordine (Riconoscibile in quanto dotato di fasce col simbolo), con la massima attenzione;

• Il rispetto delle regole ed in particolare del distanziamento è assolutamente necessario non solo come regole sanitaria, ma anche per il senso di responsabilità e l’immagine del Movimento.

