Bilancio, Sibilia (M5S): “Questo governo ha dato ai Vigili del Fuoco il giusto riconoscimento che attendevano da troppo tempo”

Tutti li chiamano eroi ma nessun governo aveva mai fatto così tanto per i Vigili del fuoco. Avranno finalmente il giusto riconoscimento con l’ equiparazione stipendiale alle altre Forze dell’ordine, ulteriori 500 assunzioni e un incremento di 2 milioni di euro per gli straordinari.

Dopo decenni di promesse mai mantenute arrivano i fatti a raccontarci di quanto sia alta la considerazione per chi ogni giorno rischia la vita per quella altrui”.

E’ quanto scrive sulla pagina Facebook il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che domani, assieme ai Vigili del Fuoco del CONAPO che hanno organizzato l’incontro, accoglierà ad Avellino il ministro Luigi Di Maio, invitato dai Vigili del Fuoco per ringraziare il governo del lavoro svolto per il Corpo.

adsense – Responsive – Post Articolo