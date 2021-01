Cantina Valpolicella Negrar, il Ripasso diventa biologico

Carmen Guerriero

La Cantina Valpolicella Negrar è una nota cantina cooperativa negrarese fondata nel 1933 su iniziativa di sei imprenditori, a tutela dei vigneti del territorio della Valpolicella da possibili speculazioni finanziarie. Terra fertile e ricca di vigneti già prima dell’epoca romana, come rivela l’etimo del nome di derivazione latina Vallis poli cellae, ossia “valle dalle molte cantine”, la Valpolicella è cinta da colline e da valli a nord di Verona, in Veneto e tra la valle del fiume Adige ed i territori vulcanici del Soave ad est.

Candidata con le colline terrazzate della Valpolicella Classica doc all’iscrizione al Registro nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, dopo Soave e Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, la Valpolicella vanta una zona a denominazione di origine controllata (DOC – DOCG).

Tra le colline moreniche di Cavaion Veronese (VR), a pochi chilometri da Bardolino sul lago di Garda, la Cantina Valpolicella Negrar oggi è costituita da 244 soci, con una superfice vitata di oltre 700 ettari, di cui 139 bio, specie nelle colline della Valpolicella classica ed una produzione di circa 9 milioni di bottiglie l’anno, tra Amarone, Ripasso, Recioto, Valpolicella Classico.

Nel 1989 Cantina Valpolicella Negrar ha dato il via ad uno speciale Progetto Qualità, attraverso l’individuazione di alcune aree particolarmente vocate della Valpolicella, dalle quali, con un lavoro intenso a fianco dei viticoltori, ottenere uve di straordinaria qualità che, oggi, confluiscono in importanti cru ed in una linea dedicata al brand Domìni Veneti.

Dal 2004 la cantina ha iniziato la gestione biologica dei vigneti, con premi sulla liquidazione delle uve per i soci votati al biologico. Tra i vini bio, Domìni Veneti, Amarone e Valpolicella, il Valpolicella Ripasso Doc Classico Superiore Biologico, Domini Veneti Negrar 2018 (70% Corvina, 15% Corvinone e 15% Rondinella allevate in località Roselle, cuore della Valpolicella Classica), è prodotto con uve da vigneti certificati di alta collina, che, grazie il suolo argilloso, il clima asciutto e ventilato e l’escursione termica, garantiscono freschezza e ricchezza gusto olfattiva, amplificata, poi, con la tecnica del Ripasso, ovvero una seconda fermentazione sulle bucce per almeno 15 giorni, che conferisce un bel colore rosso rubino scuro, una maggiore complessità, intensi profumi di confettura di frutti rossi, seguita da note di chiodi di garofano e ricordi di anice stellato e pepe verde.

Annessa alla Cantina, l’Osteria Domìni Veneti, un’osteria di campagna dalla veranda piena di luce e sale interne dall’arredo tipico dell’osteria d’antan, con annessa enoteca con ricca proposta di vini più pregiati della Valpolicella Classica Doc e selezioni regionali veronesi. Una splendida realtà da visitare e scoprire in un territorio magnifico, appena ritorneremo a viaggiare!

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

Via Cà Salgari, 2

37024 – Negrar (Verona) Italy

Tel: +39 045 6014300

