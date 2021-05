Dal 10 giugno vaccini liberi per tutti senza più fasce d’età

La circolare è pronta e arriverà entro il 10 giugno. Per quella data non ci saranno più restrizioni relative alle fasce d’età e tutti gli italiani potranno prenotare il vaccino, anche se hanno meno di 40 anni. La circolare è pronta e arriverà entro il 10 giugno. Per quella data non ci saranno più restrizioni relative alle fasce d’età e tutti gli italiani potranno prenotare il vaccino, anche se hanno meno di 40 anni. Per la fine di giugno i vaccini a disposizione saranno oltre 28 milioni. Entro qualche giorno arriveranno 8,5 milioni di dosi che completano la fornitura di maggio, 20 milioni sono invece previste nel prossimo mese. Una riserva sufficiente a coprire le fasce d’età già previste, ma anche ad andare oltre.

adsense – Responsive – Post Articolo