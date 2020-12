HOUSING IN UN HOTEL A CINQUE STELLE: UNA SCELTA VINCENTE!

REDAZIONE

“Perché vivi in hotel? Semplifica le questioni postali, elimina il fastidio della proprietà privata, mi conferma la mia abitudine preferita – l’abitudine di libertà!” – Vladimir Nabokov

Guardare fuori dalla scatola in un periodo in cui tutti ci sentiamo obbligati a stare “chiusi nella propria scatola”.

Scoprire che vivere un lungo soggiorno in un hotel cinque stelle non è cosa per ricchi d’altri tempi, ma un’esperienza possibile e indimenticabile.

Se poi l’hotel è votato al termalismo e presidio medico, si ha un elemento di rassicurazione in più, di questi tempi in cui molte certezze vacillano: una straordinaria “quarantena” di lusso per far scorta di salute e benessere, tranquillità e comfort e per ricaricarsi di energie positive e preventive.

L’AbanoRitz è infatti presidio sanitario, con un medico termale direttore sanitario delle THERMAE interne all’hotel che hanno un brevetto europeo, sono accreditate dall’ASL e sono riconosciute di “prima super” dal Ministero della Salute.

L’Hotel è inoltre inserito in un territorio affascinate e ricco di storia, protetto e sicuro, da secoli votato alla cura e all’ospitalità accudente, abbracciato dal verde dei Colli Euganei, luogo di arte e natura di impareggiabile bellezza.

Una soluzione particolarmente interessante per la Silver Generation, oggi protagonista di spot e serie televisive a dimostrazione che essere “giovani dentro” conta di più che esserlo anagraficamente.

L’invecchiamento della popolazione è infatti fenomeno noto. In Italia le stime prevedono che nel 2021 le persone over 65 anni supereranno la soglia dei 13 milioni. Saranno individui ampiamente autosufficienti, ma talvolta soli e residenti in realtà complesse come le aree metropolitane. Questa tendenza, seppure con percentuali differenti, riguarda tutti i paesi dell’Unione Europa, la quale ha dato avvio a una serie di misure per promuovere l’invecchiamento attivo.

Diventano quindi ipotesi realizzabili le soluzioni “abitative” in luoghi ameni, in cui trovare compagnia e condivisione, comfort e servizi degni di una spa di lusso, ma anche assistenza sanitaria, sistemi di sicurezza e certezza di poter contare su professionisti qualificati.

Un’unica soluzione che potrebbe risolvere diversi problemi legati alle caratteristiche della propria abitazione, non più adatta al tempo che passa (scale, giardini da curare, impianti da adeguare, ecc.). Oppure al bisogno di compagnia e “assistenza” da parte di persone dedicate. O ancora alla necessità di monitorare le proprie condizioni di salute.

Un Resort Termale come l’AbanoRitz risponde al bisogno di cura e sicurezza, ma anche al desiderio di usufruire di un lusso accessibile. Soprattutto è perfettamente in linea con il concetto di Senior Housing, con spazi abitativi che favoriscano un invecchiamento attivo, partecipazione alla vita sociale, uso delle nuove tecnologie, autonomia e soprattutto benessere psicofisico.

Il Senior Living Resort dell’AbanoRitz è un modello internazionale assolutamente distante dalla vecchia idea della casa di riposo. Riguarda over 65 autosufficienti, offre spazi eleganti in territori ameni da secoli deputati all’ospitalità e all’accoglienza, dispone di ampie camere anche comunicanti, hall e spazi comuni, reception, thermae interne, protocolli di salute e prevenzione, convenzioni con le assicurazioni e/o con il sistema sanitario, presidio medico attivo 24h, ristoranti, bar. Il tutto immerso nel verde e nel cuore della Regione Veneto.

Quale la proposta dell’AbanoRitz agli Ospiti? Terapisti, checkup, massaggi, fisioterapia riabilitativa e di rinforzo muscolare, fanghi antalgici e antiinfiammatori, cure inalatorie, beauty club, kinesi attiva, passiva e hydrokinesi, passeggiate in pedalata assistita o nordic walking per la riabilitazione cardiaca…. Inoltre c’è la possibilità di avere una dama di compagnia, di organizzare gite, giocare a golf o tenere gli animali domestici, consci di come un gatto o un cane possano influire positivamente sulla salute mentale e fisica degli esseri umani. Non ultimo l’AbanoRitz dista 2 km dalla casa di cura di Abano Terme e 14 km dal policlinico di Padova ed è legato a due laboratori di analisi e un poliambulatorio.

Sono tutti buoni motivi di riflessione sulla possibilità di “svernare” in questo ambiente elegante e protetto, per alcune settimane o anche per periodi più lunghi, facendo scorta di energie positive.

L’Ufficio ricevimento abanoritz@abanoritz.it – 0498633444/5 è a disposizione per pacchetti personalizzati e con tariffe su misura LONG STAY, con importanti sconti sui soggiorni.

adsense – Responsive – Post Articolo