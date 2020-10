Mascherine, un’impresa su quattro avrà l’obbligo di portare le mascherine anche nel 2021

Secondo una impresa su 4 (26%) gli italiani saranno obbligati a portare le mascherine anti contagio coronavirus ben oltre la fine 2020 sino alla prossima estate. E’ quanto emerge da una indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di aziende a livello nazionale in riferimento al nuovo Dpcm del Consiglio dei ministri sulle misure anti Covid che prevedono, tra l’altro, una estensione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, per contenere la ripresa dell’epidemia. Misure che – sottolinea Uecoop – si aggiungono a quelle già in vigore che impongono protezioni su naso e bocca in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, limiti di capienza dei treni e distanziamento fra i passeggeri. Fra gli italiani – conclude Uecoop – la mascherina è ormai un oggetto di uso quotidiano da portarsi sempre dietro come le chiavi di casa.

