Nuovo codice strada da martedì, ritiro patente per cellulare alla guida

Ritiro patente per chi usa cellulare alla guida: queste le nuove sanzioni: in base a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada , da martedì è previsto un questa sanzione per chi usa il telefono mentre è alla guida del veicolo.

Allo scopo di “affrontare e risolvere l’odiosa e pericolosa abitudine degli italiani di usare il telefono cellulare alla guida“, sono state aumentate le sanzioni pecuniarie e il numero dei punti patente tolti al guidatore che non rispetta la regola.

Passa quindi la linea dura del Governo che con la Riforma del Codice della Strada 2020 ha deciso di intervenire al fine di ridurre il numero di incidenti e morti causate dall’uso del cellulare in macchina o in moto.

