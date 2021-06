BRUSCIANO: bloccano la statale 7 bis per festeggiare un battesimo e sparare fuochi d’artificio. Ma la prima auto fermata è una pattuglia di Carabinieri in borghese. 3 persone denunciate

Era ormai notte ma i festeggiamenti per il battesimo della figlia di un loro caro amico si dovevano ancora concludere. 3 persone hanno così deciso di bloccare il traffico della strada statale 7 bis su entrambi i sensi di marcia per esplodere delle batterie di fuochi d’artificio.

Sfortuna ha voluto che i 3 “festaioli”, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine, avessero fermato come prima auto una “civetta” dei Carabinieri della Sezione Operativa di Castello di Cisterna. In un copione a ruoli invertiti, i 3 hanno intimato l’alt ai militari e contemporaneamente fatto partire la prima batteria di fuochi pirotecnici. Quando i Carabinieri si sono presentati, il traffico veicolare è stato ripristinato, la sede stradale liberata e tutti e 3 sono stati denunciati per accensioni pericolose e blocco stradale.

