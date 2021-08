CALCIO NOLA. IL NOLA RIPARTE DA NOLA: QUARTO CAMPIONATO DI SERIE D DI FILA

Il Nola c’è. Per il quarto anno consecutivo il team bruniano disputerà un campionato di Serie D. Dopo la delusione della retrocessione per un punto all’ultima giornata, la società bianconera ha accolto con entusiasmo la possibilità di poter essere ripescata ed ha avuto la meglio sulle altre società in graduatoria. Il Nola ha dovuto però accelerare i tempi e formare in poche settimane staff e rosa in vista dell’imminente impegno sportivo di metà settembre. Si parte dalle certezze: la società nolana resta in mano ai nolani ma questa volta la novità è in panchina. A guidare i nolani sarà infatti Alfonso De Lucia, ex portiere di A, B e C e già presidente del Nola, coadiuvato da uno staff giovane e nolano. A dirigere il settore giovanile sarà Maurizio De Sena, deus ex machina della prolifica scola calcio Sportland Nola, mentre come direttore generale arriva il nolano Luigi Nappi. Per quanto riguarda la rosa, confermati capitan Acampora, Torino, Caliendo, Angeletti, D’Angelo, in attesa di altre conferme. Il mercato, inoltre, è entrato subito nel vivo: annunciati già bomber Simone Figliolia, Cappa, Idioma, Sorriso, Lambiase, Giuseppe Ruggiero e Felice Gaetano (alla sua seconda esperienza col Nola). Il ritiro è cominciato ufficialmente solo il 18 agosto, ma i nolani sono già proiettati agli impegni di Coppa e campionato, rispettivamente, il 12 e 19 settembre. In attesa, ovviamente, di altre sorprese dal mercato.

