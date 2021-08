Casamarciano, al via il campo estivo. Istanze di partecipazione fino al 30 agosto

Laboratori, attività sportive e tanto divertimento: il comune di Casamarciano attiva il campo estivo rivolto ai ragazzi di età compresa tra i tre ed i sedici anni.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano con l’assessore alle politiche sociali Angelo Piscitelli ed è volta a creare delle interessanti proposte sul territorio comunale al rientro dalle vacanze estive e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Il centro sarà infatti attivo nella prima decade di settembre e potranno partecipare bambini le cui famiglie rientrano in un Isee non superiore a 10.700 euro.

“Una opportunità ma soprattutto l’occasione per favorire socializzazione tra i ragazzi che si apprestano a rientrare in classe – dichiara l’assessore Piscitelli – sono queste le fasce sociali che, insieme agli anziani, vanno sostenute con progetti mirati che quest’amministrazione intende portare avanti nell’ottica di una programmazione inclusiva che guarda alle esigenze della comunità. C’è tempo fino al 30 agosto per aderire compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale o recandosi direttamente al protocollo generale dell’ente”.

“Lavoriamo per rendere questa comunità a misura di famiglia mettendo in campo tutti gli strumenti necessari a favorire occasioni di socializzazione ed evitare che i cittadini debbano rivolgersi fuori per assecondare i bisogni dei figli – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – la nostra attenzione è rivolta principalmente alle fasce deboli in questo momento ma anche al decoro del paese per il quale stiamo adottando nuove misure. Niente e nessuno sarà lasciato indietro”.

adsense – Responsive – Post Articolo