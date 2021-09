Casamarciano, al via le attività per i bambini. Lo start lunedì

Attività itineranti che coinvolgeranno tutta la comunità, dalla piazza centrale al centro storico fino alle periferie come il rione Gescal, località Schiava e 40 moggia.

Sono le attività inserite all’interno progetto rivolto ai bambini promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano che partirà lunedì 6 settembre. Lo start è alle 17.30 da piazza Umberto I dove i bambini potranno cimentarsi in una serie di giochi di squadra con i ragazzi dell’associazione Hollywood aggiudicatrice del bando.

Le attività proseguiranno, poi, fino a sabato 11 settembre, sempre allo stesso orario (17.30) ed interesseranno di volta in volta zone diverse di Casamarciano.

C’è ancora tempo per iscriversi e le domande, stavolta, non terranno conto dell’Isee dei nuclei familiari.

“Cercheremo di accontentare tutti – spiega l’assessore alle politiche sociali Angelo Piscitelli – coinvolgendo un numero maggiore di bambini se ce ne sarà bisogno grazie anche alla disponibilità dell’associazione Hollywood. Non a caso sono state scelte aree all’aperto con ampi spazi in grado di poter accogliere più ragazzi tenendo conto delle disposizioni in termini di sicurezza anti Covid. Chi vorrà potrà partecipare prenotandosi al numero +393427519203 o recandosi lunedì 6 settembre alle 17.30 direttamente in piazza Umberto I. Un’opportunità sicuramente per i nostri ragazzi ma anche l’occasione di trascorrere ore spensierate prima del suono della campanella”.

“Favoriamo una politica di integrazione mettendo a disposizione della comunità, a cominciare dai più deboli, tutti gli strumenti necessari a creare momenti di socializzazione in piena sicurezza – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – Obiettivi che teniamo ben saldi e che porteremo avanti anche nei prossimi mesi seguendo una programmazione ben definita”

