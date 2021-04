Casamarciano, ancora una settimana di stop all’attività didattica in presenza. L’ordinanza del sindaco Carmela De Stefano

Ancora una settimana di chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Casamarciano.

Il provvedimento, a firma del sindaco Carmela De Stefano, prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza con l’attivazione della dad da lunedì 26 aprile fino al 30 aprile, salvo ulteriori disposizioni.

“Purtroppo l’indice del contagio sul nostro territorio comunale è ancora al di sopra della soglia regionale in rapporto al numero di abitanti – spiega il sindaco Carmela De Stefano – dati che non ci consentono la riapertura considerato anche che alcuni positivi sono in età scolare. È chiaro che vogliamo una scuola aperta ma in sicurezza e fino a quando avremo questo quadro dovremo adottare misure restrittive. Siamo fiduciosi e non abbassiamo la guardia. Il contagio – termina il sindaco – è ancora presente”.

