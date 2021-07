Casamarciano, arriva la piattaforma SiCare in favore delle fasce sociali deboli. L’iniziativa con i fondi dell’ambito N23

Un servizio completamente gratuito per anziani e disabili che potranno usufruire del personale messo a disposizione dal comune per ricevere assistenza domiciliare.

È il servizio che da domani, giovedì 8 luglio, sarà attivo nei comuni dell’agro nolano, tra cui c’è anche Casamarciano. L’iniziativa porta il nome di SiCare ed è stata resa possibile, infatti, grazie all’impegno ed alle risorse dell’Ambito N23 di cui fa parte l’ente guidato dal sindaco Carmela De Stefano.

A beneficiarne saranno gli anziani ed i disabili impossibilitati a svolgere determinate mansioni necessitando di assistenza domiciliare.

“Un ottimo risultato – spiega l’assessore alle politiche sociali, Angelo Piscitelli – che non lascia indietro nessuno, soprattutto i deboli mettendoli nelle condizioni di vivere con dignità. Ringrazio la macchina amministrativa per l’eccellente lavoro ed in particolare gli assistenti sociali per aver intrapreso questo percorso supportandolo fin dal primo momento con grande partecipazione e determinazione. Da giovedì saremo operativi e sono certo che i cittadini che ne hanno fatto richiesta saranno decisamente agevolati nelle loro richieste di assistenza domiciliare”.

