Casamarciano, campagna screening. Tutti negativi i tamponi effettuati

Sono tutti negativi i tamponi effettuati oggi nella sede della protezione civile a Casamarciano nell’ambito della campagna screening promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano ed in particolare dall’assessore alla sanità Pietro Tortora.

Quarantuno nello specifico gli esami a cui i cittadini residenti, su base volontaria, si sono sottoposti accogliendo l’invito del comune, tra cui personale scolastico, giovani e dipendenti comunali.

“Un ottimo risultato che ci fa ben sperare in possibili riaperture già nei prossimi giorni – spiega l’assessore Pietro Tortora che, nell’attività è stato affiancato dal dottor Gianluca Colucci – Ora è necessario procedere spediti anche con la campagna vaccinale che, fortunatamente, a Casamarciano sta andando piuttosto bene con un’alta percentuale di vaccini somministrati. Certo non è ancora finita – aggiunge l’assessore – il virus è insidioso e non bisogna abbassare la guardia. Ma almeno oggi intravediamo la luce. Siamo fiduciosi”.

