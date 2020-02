Casamarciano, dichiarazione del candidato a sindaco alle prossime amministrative Carmela de Stefano

Ringrazio l’attuale maggioranza che, insieme a me, ha condiviso il lungo percorso amministrativo e con la quale oggi si è aperto un dialogo costruttivo incentrato su idee nuove e di ampio respiro.

È sicuramente una grande responsabilità che sono pronta ad assumere mettendo in campo l’esperienza maturata in questi anni, con l’umiltà di aprirmi al confronto nell’ottica di un continuo miglioramento per Casamarciano.”: ad annunciarlo è Carmela de Stefano, candidata a sindaco del piccolo comune del Nolano alle prossime amministrative.

Avvocato, trentacinque anni, Carmela de Stefano è attualmente nella giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Manzi con la carica di vicesindaco con delega alla cultura e alle politiche sociali.

È la prima donna candidata a sindaco del comune di Casamarciano.

“Ci attende un grande lavoro di squadra dove l’uno sarà la forza dell’altro senza personalismi nè individualismi, con il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai giovani e dalle donne – continua Carmela De Stefano – Casamarciano ha bisogno di persone che amano questa terra e che ne esaltino bellezza e storicità”.

