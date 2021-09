Casamarciano, quarto posto per il Futnet Casamarciano ai mondiali in Romania

Un meritatissimo quarto posto per i ragazzi del Futnet Casamarciano, impegnati in questi giorni in Romania per il campionato mondiale del noto sport accompagnati dal presidente Ettore Casalino.

Un successo considerata la competizione a cui hanno partecipato per la prima volta imponendosi comunque per determinazione e grande professionalità.

Gianluca Russo in qualità di capitano, Tommaso Pedalino, Salavatore La Marca i giovani della squadra che hanno portato in alto il nome di Casamarciano rappresentando di fatto l’Italia.

“Un impegno che sta dando i suoi ottimi frutti al di là di ogni aspettativa – dichiara Sebastiano Serafino, consigliere comunale con delega alla promozione sportiva e componente attivo della squadra – Siamo felici dell’importante traguardo raggiunto alla luce anche dei tanti sacrifici sostenuti finora per la squadra. L’impegno di questa amministrazione è di continuare nelle azioni di valorizzazione intercettando nuove e continue opportunità con l’individuazione, ci auguriamo, di una palestra dove poterci allenare visto che il campo è all’aperto e non sempre le condizioni meteo ci favoriscono. Siamo ottimisti e soprattutto pieni di buoni propositi”.

“Orgogliosi dei nostri ragazzi e del coraggio e della forza che hanno dimostrato sul campo – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – vere e proprie eccellenze che ci hanno fatto appassionare a questa pratica sportiva, forse ancora poco conosciuta, ma che abbiamo sostenuto. Rappresentare l’Italia a questi livelli è già motivo di orgoglio e vederli tornare a casa felici dopo questa esperienza è la più bella vittoria”.

