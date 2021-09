Casamarciano, un workshop sulla commedia dell’arte con il professore Pierluigi Sperduti. L’iniziativa della compagnia teatrale Hyria con il patrocinio del comune

Un weekend interamente dedicato alla commedia dell’arte ed in particolare agli “Scenari” di Annibale Sersale con il workshop gratuito curato dal professore Pierluigi Sperduti, direttore artistico della scuola teatrale “La valigia di prospero”. Due giornate, sabato 25 e domenica 26 settembre, in programma dalle 9.00 alle 13.00 nella chiesa di Santa Maria Del Plesco che saranno l’occasione per approfondire i principali aspetti legati alla commedia dell’arte che, proprio nel piccolo comune guidato da Carmela De Stefano, ha trovato le radici.

Ed il workshop farà da cornice alla commedia che la compagnia teatrale Hyria presieduta da Giovanni Cavaccini e promotrice del progetto, metterà in scena in quei giorni (dal 24 al 26 settembre alle ore 20.00) all’interno dell’importante sito.

“Madame quatte solde” è il titolo dello spettacolo in due atti.

“Ripartiamo dalla cultura favorendo quelle iniziative che creano i presupposti per portare avanti una programmazione non occasionale ma continuativa – spiega l’assessore alla cultura Antonietta Appierto – Una nuova grande opportunità per Casamarciano che farà da apripista a tutte quelle attività alle quali stiamo già lavorando e che vogliamo trasmettere alla nostra comunità, a cominciare dai giovani tra i nostri principali interlocutori”.

“La cultura è, e resta, una priorità di questa amministrazione – aggiunge il sindaco Carmela De Stefano – Guardiamo al futuro con ottimismo portando avanti le idee progettuali di cui la compagnia teatrale Hyria, che ringrazio, si è fatta promotrice. Riscoprire i luoghi conservandone la memoria non solo affettiva ma anche culturale, è la mission a cui guardiamo, consapevoli delle enormi potenzialità che questo territorio offre. Un’opportunità da non perdere e che vi invito a sostenere partecipando al doppio appuntamento (dal 24 al 26 settembre) che è solo il primo di una serie di eventi”.

