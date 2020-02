Cicciano: dopo anni si avvia la procedura del nuovo Puc

di Felice Sorrentino

A Cicciano, l’amministrazione Corrado, ha dato inizio alla procedura che porta alla realizzazione del nuovo puc ( piano urbanistico comunale). Queste le parole del primo cittadino:

“Erano anni che il nostro paese attendeva questo puc. La buona organizzazione è una cosa fondamentale che accompagna Cicciano verso il futuro. Le regole sono la base della società civile ed un piano urbanistico adeguato alle esigenze dei tempi che viviamo era indispensabile. Per troppo tempo non gli si è dato importanza. Al contrario, invece, pensiamo che la riorganizzazione sia una essenziale per garantire sicurezza e vivibilità. Vogliamo essere al passo coi tempi, con le esigenze dei cittadini e di chi in loco ha esercizi commerciali”.

La determinazione di affidamento da inizio alla ricerca di professionisti che si metteranno all’opera per il comune.

