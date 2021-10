Un giovane di Cicciano non da notizie di se da questa mattina da quando è uscito dalla propria abitazione, lasciando per lo più i suoi effetti personali e il cellulare. Il giovane è alto due metri e per questo chiamato “Peppe o’ luong”, la richiesta di aiuto è stato postato su facebook dalla sorella che si appella a chi potrebbe avere notizie o averlo visto. Per segnalazioni è possibile chiamare al numero 3276268719.

