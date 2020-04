CIMITILE. Continua l’impegno dei carabinieri per consentire le lezioni a distanza

I Carabinieri della Stazione di Cimitile hanno provveduto alla consegna di 9 tablet devoluti in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “Fratelli Mercogliano-Guadagni” di Cimitile agli studenti che ne erano sprovvisti, residenti nei Comuni di Tufino, Cimiziano e Camposano.

La Preside del Liceo, Prof.ssa Pasqualina NAPPI, si è rivolta all’Arma dei Carabinieri per superare le difficoltà delle misure restrittive in atto e ha espresso il proprio ringraziamento per la disponibilità e il prezioso intervento dei Carabinieri, che consentirà agli studenti la continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza.

