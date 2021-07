CIMITILE. Presentazione del libro “La ruota della memoria. Una famiglia, tante storie (1855-1955) di Lorenzo e Carlo Ebanista

Martedì 20 luglio 2021, alle ore 19, presso il complesso basilicale di Cimitile, la Fondazione Premio Cimitile presenta il saggio La ruota della memoria. Una famiglia, tante storie (1855-1955), scritto a quattro mani da Lorenzo e Carlo Ebanista per Guida Editori (2021). Il volume racchiude inediti documenti originali e fotografie d’epoca attraverso i quali gli autori intendono restituire l’intimo ricordo della propria famiglia, la cui storia è legata alla vicenda migratoria italiana della seconda metà del XIX secolo e al dramma dei conflitti mondiali del primo Novecento. Alla presentazione, coordinata da Gabriele Archetti (professore di Storia medievale all’Università Cattolica di Milano), interverranno Nunzio Provvisiero (sindaco di Cimitile), Felice Napolitano (presidente della Fondazione Premio Cimitile), Vittoria Fiorelli (professore di Storia moderna all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) e Caroline Bruzelius (professore di Storia dell’arte alla Duke University di Durham, USA). Saranno presenti gli autori, Lorenzo Ebanista, già dirigente d’azienda, e Carlo Ebanista, professore ordinario di archeologia cristiana e medievale all’Università del Molise. L’evento, patrocinato da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, e Centro Studi Cimitile, rappresenta il quarto webinar sul tema: Storia e futuro dell’area nolana “Cultura e ambiente, il rilancio del territorio attraverso il turismo” organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile in preparazione alla XXVI edizione della rassegna letteraria che avrà luogo nel mese di settembre. L’incontro sarà, dunque, fruibile sia in presenza che online sulla piattaforma Microsoft Teams inviando una richiesta di registrazione all’indirizzo prenotazione.ruotadellamemoria@gmail.com.

adsense – Responsive – Post Articolo