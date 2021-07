Emozioni e ricordi con la S. Messa in suffragio del Dott. Carmine Sommese

Venerdì 23 Luglio 2021 alle ore 17,30, è stata celebrata, presso la Piazza A. Musco- Saviano, in forma ufficiale, la solenne Messa in suffragio del Dott. Carmine Sommese, compianto Sindaco di Saviano, stroncato dal Corona Virus il 17 Aprile 2020. L’organizzazione del Cerimoniale tecnica (Video Amplificazioni, due grandi schermi che hanno dato la possibilità a tutti di seguire la Cerimonia), è stata affidata alla Ditta “Perretta Grup – Saviano”. La Celebrazione, spostata per motivi meteo dal 17 al 23, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tutti i componenti delle due famiglie, le autorità comunali, politiche, militari e la protezione civile (Gruppo Saviano). La S. Messa è stata concelebrata dai seguenti Sac.: Don Paolino Franzese, Don Andrea Pesapane, Don Salvatore De Simone,, Don Peppino D’Oria e dal Mons. Prezioso De GIulio ed è stata accompagnata dal gruppo strumentale e vocale dei Maestri: Giuseppe Russo (Oboe), Orsola Russo (Mezzo soprano e violinista), Gennaro Russo (Organo), Marilena Mirra (Voce). La bontà, l’impegno, il sacrificio, l’amore per il prossimo, durante la missione terrena sanitaria e politica di Carmine Sommese sono stati ampiamente menzionati nei vari discorsi tenuti in successione dal Presidente del Consiglio Comunale di Saviano Avv. Carmela Vecchione, da Don Paolino Franzese, Parroco della Chiesa dell’Immacolata, dal Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli che ha ribadito alla fine del discorso, la volontà dell’Amministrazione Comunale di intitolare, la VIa Mulino, all’ex Sindaco Dott. Sommese, luogo dove egli è nato e cresciuto ed infine dalla consorte del defunto, la Dott.ssa Marina Gambardella, che ha ringraziato tutti i presenti per la viva partecipazione, espressione del grande affetto per il compianto Dott. Sommese, amato e stimato dai suoi concittadini sia come sindaco che come politico. Entrambe le famiglie insieme a tutti i cittadini hanno condiviso il dolore per la perdita del loro amato congiunto e commossi si hanno pregato per la sua anima in Paradiso. (Pasquale Iannucci)

