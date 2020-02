GRAN SUCCESSO AL TEATRO COMUNALE DI SCISCIANO CON LO SPETTACOLO DI PAOLO CAIAZZO

Con un successo di pubblico e consensi, è stato presentato, presso il Teatro Comunale di Scisciano, lo spettacolo “Chesonoiolive” di Paolo Caiazzo.L’evento teatrale, promosso dall’Ente Teatro di Scisciano in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Napoli, ha riscosso uno straordinario successo per la ricca e piacevole performance comica, offerta dal cabarettista Paolo Caiazzo (detto Tonino Cardamone). La magica serata è stataintrodotta con i saluti del Sindaco di Scisciano Prof. Eduardo Serpico edall’Assessore alle politiche Sociali del Comune di Scisciano: Prof.ssa Giovanna Napolitano. Una serata trascorsa all’insegna dell’allegria e dell’ilarità ha deliziato il numeroso pubblico presente con la presentazione di racconti, episodi, allusioni e aneddoti ironici eseguiti dallo straordinario cabarettista. Un monologo beffardo, reale e pizzicante che ha toccato le varie tematiche dell’attualità, della cronaca, della politica e degli skecth sulla vita reale. La carriera artistica di Paolo Caiazzo muove i suoi primi passi nel mondo del teatro a 20 anni e subito dopo intraprende la carriera di “Attore brillante”. Grazie all’esperienza dei Casagrande, arrivano i primi riconoscimenti. Al Festival del Teatro Piccolo di Napoli si aggiudica il premio come ”Miglior Attore protagonista” e nel 2001 si classifica al Primo posto al Festival della Comicità Nazionale. Poi segue l’esperienza televisiva, partecipando adiverse trasmissioni. A partire dal 2005Caiazzo torna a teatro e porta in scena numerose “piece” scritte da lui. Grazie al suo spettacolo e alla sua performance comica e fantastica, la platea del teatro di Scisciano ha condiviso e applaudito incessantemente, l’esibizione del comico. Gli alunni dell’Istituto “Rossi Doria” di Marigliano in divisa da rappresentanza hanno accolto glispettatori ed hanno offerto loro alla fine dello spettacolo la famosa “Pizzet e’ vin cuott”, prezioso alimento, prodotto dal Circolo Culturale Sciscianese (Pasquale Iannucci)

