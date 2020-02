Il nuovo libro “Vivere è Amare” della poetessa Tina Piccolo

Il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della grande poetessa, definita da accademie e associazioni “ambasciatrice della poesia nel mondo” Tina Piccolo, una poetessa che ha scritto nella sua carriera trentasei libri.

Il suo ultimo libro ha come titolo “Vivere è Amare” pubblicato dal cenacolo europeo poeti nella società. Tra poesie straordinarie della grande poetessa e foto ricordo di tante manifestazioni. La copertina è stata una volontà della poetessa e del giornalista direttore della rivista poeti nella società Pasquale Francischetti. Sulla copertina c’è la Piccolo con il giornalista Giuseppe Nappa, una foto che è stata scattata durante un momento dello storico salotto, una foto che ha riscosso tanto successo sui social. La Piccolo ha prefazionato tante antologie ai fini didattici. È stata insegnate, sindacalista e formatrice. Ha instituito il celebre “Premio Internazionale Pomigliano D’Arco”, arrivato alla sua ventottesima edizione e ha instituito il Salotto Artistico Culturale Tina Piccolo. Una vera e propria associazione che vanta anni di storia. Oggi anche il salotto è diventato “social” l’appuntamento è ogni settimana da casa sua, in diretta Facebook. Condotto ormai da tanti anni dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine. Audio e Luci di questo salotto di Lele Manna, un giovane cantante. Si racconta Napoli in tutte le sue forme della poesia, della canzone, dell’arte e della cultura. Sempre presente un ospite d’onore e tanti altri illustri artisti tra nuove scoperte e non. Per citare alcuni ospiti d’onore che si sono alternati negli anni e sono stati premiati: Romeo Barbaro con Carolina Casaburi parte della sua paranza, Mario Da Vinci, Mario Maglione, Sasà Trapanese, Lucia Cassini, Riccardo Sorrentino, Rita Siani, Il Dott. Luciano Schifone, il Dott. Saverio Gatto presidente Ass. I nuovi angeli, il presidente dell’Accademia Internazionale Partenopea Federico II di Napoli Cav. Domenico Cannone la presidente dell’Ass. Donare è Amore Pina Pascarella. E poi ancora non sono mancati illustri artisti: Mariarosaria Ruotolo (poetessa e scrittrice), Fabio Toscano(Attore), Adamo Selene (Attore e Poeta), Aldo Leonardi (Attore), Assunta Scalella(Attrice), Nunzia Ferri ( Cantante), Ciro Perna (Cantante). Il salotto totalizza sempre tantissime visualizzazioni, tanto il sacrificio, l’amore che la Piccolo mette da anni, coadiuvato dalla travolgente simpatia e professionalità di Nappa.

Un appuntamento fisso, ogni martedì ormai, per tutte le persone che lo seguono

