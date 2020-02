IL SAVIANO AL “P.PIERRO”SUPERA UN OSTICO MANOCALZATI

Il 2 Febbraio 2020, presso lo stadio “P.Pierro”, il Saviano Calcio 1960 supera stentatamente il Manocalzati per 1 a 0 e prosegue la sua marcia vittoriosa, consolidando la sua posizione di alta classifica e guadagnando altri due punti (Tot.8) sulle due dirette inseguitrici Momtemileto e Solofra, entrambe Sabatobloccate sul pareggio a Montoro e a S.Vitaliano. La squadra neroverde, cara al Presidente Giuseppe De Falco, vince ma stenta a mantenere il gol di vantaggio siglato al 13’ da Ascione, in quanto. gli ospiti, non accettando la sconfitta, si proiettano in attacco alla ricerca di un pareggio e vane sono le loro azioni in cerca di portar via almeno un punto. Inizia bene la squadra di Mister Minichini, che, dopo vari tentativi negativi al 4’ e al 10, Ascione, al 13’ aggiusta il tiro e porta in vantaggio la squadra neroverde, insaccando alle spalle di Del Nero.. A questo punto le due squadre continuano ad esercitare pressione e ritmo agonistico ma si va all’intervallo con lo stesso risultato di 1 a 0. Nella ripresa le due squadre stentano e si ripetono con azioni approssimative. Ne guadagna il Saviano che sicuro del vantaggio acquisito, controlla la situazione senza strafare. Il Manocalzati cerca qualche sortita con ripartenze improvvise per agguantare il pareggio ma il Saviano mantiene agevolmente il controllo degli attacchi ospiti e si accontenta di concludere la partita con il minimo scarto di vantaggio.

SAVIANO 1960: Bardet, Manzo, Notaro, Orefice, Giannino, Sep, Florio, Coppola (58’ Relli), Nucci (76’ Barone), Falco F., Ascione. All.re Minichini.

MANOCALZATI De Reno, Nazzaro, Onana, De padua, Cisse’, Pagnozzi, Del Gaudio, Manneh, Ciardiello, Aiuba, Buonaiuto (68’ De Micco), All.re De Luca.

ARBITRO: Diomaiuta (Salerno). ASSISTENTI: Vatiero e Cerulli (Agropoli). RETI: al 13’ Ascione. (Pasquale Iannucci)

