M5S, Iovino: “Folla ai funerali di Sommese, offesa al sindaco che ha sacrificato la sua vita per emergenza”

Il deputato annuncia un’interrogazione parlamentare: “Fare presto luce su responsabilità”

“Le immagini di un corteo funebre con centinaia di cittadini in strada per l’ultimo saluto al sindaco di Saviano Carmine Sommese, rappresentano un’offesa a un uomo che ha sacrificato la sua vita nella lotta a questa emergenza sanitaria. Un oltraggio avallato dalla presenza di esponenti delle forze dell’ordine che non hanno fatto nulla per impedire o arginarle. In tutto il Paese ci sono decine di migliaia di famiglie che, nel rispetto delle disposizioni previste, non hanno potuto neppure assistere alla benedizione concessa al proprio caro ucciso da questo male oscuro”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Quello che è accaduto oggi a Saviano è gravissimo – ha proseguoto Iovino -, un atto di irresponsabilità senza precedenti che ha messo a repentaglio la salute di un’intera comunità. Presenterò nelle prossime ore un’interrogazione parlamentare per far luce sulle gravi responsabilità di questa assurda vicenda”.

