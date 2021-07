M5S, Iovino: “Nola capitale del libro 2022, fare squadra per vincere questa sfida”

Il deputato: “Candidatura è motivo di orgoglio, ma anche stimolo a non lascarsi sfuggire grande opportunità”

“La candidatura della città di Nola a Capitale del Libro 2022, da parte della Regione Campania, attesta l’enorme valore storico e culturale della città di Giordano Bruno e stimola noi tutti, esponenti del mondo della politica e delle istituzioni, amministratori locali e realtà civiche, a rimboccarci le maniche. La sola candidatura a un evento culturale di così alto rilievo è motivo di grande orgoglio per la comunità di Nola e per l’intero hinterland, ma è soprattutto una sfida che possiamo e dobbiamo assolutamente vincere. In un momento di rinascita e di ricostruzione di territori martoriati dalla crisi Covid, abbiamo l’occasione di far conoscere il patrimonio immenso della città di Nola e del suo comprensorio, ricchi di tradizioni, folklore e storia”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Dobbiamo fare rete, superare ogni divisione e lavorare per un obiettivo comune. La scelta di Nola segue l’ottimo riscontro della rassegna “Napoli Città del Libro”, nella cornice straordinaria di Palazzo Reale. Una grossa responsabilità, da affrontare con la consapevolezza che questa città, caratterizzata da sempre da un grande fermento culturale e sociale, è in grado di competere con qualunque altra realtà”.

