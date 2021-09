MARIGLIANO. Aicast Marigliano Fa chiarezza sull’aumento della Tari

A seguito del vertiginoso aumento della TARI,

frutto di una decisione presa nel Consiglio Comunale del 30 luglio Aicast Marigliano – dopo aver atteso per elaborare con l’ente una soluzione – intende fare chiarezza:

Il piano finanziario dei rifiuti ha previsto, su scala provinciale, un cospicuo aumento dovuto all’incremento dei costi di smaltimento della SAPNA (Sistema Ambiente Provincia di Napoli).

La norma generale prevede l’obbligo – da parte delle amministrazioni comunali – di pareggiare il costo del servizio di smaltimento attraverso la tariffa TARI (Tassa sui rifiuti).

Data l’emergenza Covid, quest’anno il Ministero dell’interno ha stanziato dei fondi comunali per la concessione delle agevolazioni sulla tassa rifiuti, in sostegno alle attività commerciali maggiormente colpite dalla pandemia.

Proprio in tal caso appare illogica la scelta dell’amministrazione comunale di Marigliano di non sfruttare queste risorse e di approvare – nell’ultimo consiglio comunale – un piano TARI che prevede una suddivisione dei costi – con incrementi cospicui – tra le categorie maggiormente colpite: quelle dei ristori.



In merito alla questione



l’associazione Aicast Marigliano – per scelta del presidente Giuseppe Bonavolontà – ha evitato di imbastire impulsive e sterili polemiche mediatiche contro l’amministrazione.

Nonostante il malcontento e le giuste pressioni degli associati Aicast;

il presidente ha inteso convocare il direttivo e studiare una proposta risolutiva da sottoporre alle autorità cittadine interessate,

in questione: il sindaco e l'assessore al ramo.



Ora il tempo è scaduto!

Nessun incontro programmatico – di cui più volte l’amministrazione si era riempita la bocca –

si è svolto, annullando la possibilità di avere un chiarimento sulla scelta scellerata di spalmare i costi TARI quasi esclusivamente sulle attività dei ristori; una scelta che mostra un pressapochismo politico sconcertante e dilettantistico.

Con questo atto, l’amministrazione Jossa mostra il suo totale disinteresse nei confronti delle associazioni commerciali di categoria. Un’indifferenza che è frutto di pochezza istituzionale e di mancata assunzione di responsabilità.

(Comunicato Stampa)

