MARIGLIANO. Tari, Aicast Marigliano vede accolte le sue richieste

Dopo 61 giorni dal Consiglio Comunale del 30 luglio, che sancì una scelta palesemente sbagliata – il vertiginoso aumento della TARI di circa 600.000 euro –

Aicast Marigliano vede accolte le sue richieste e con impegno e caparbietà si assume il ruolo di protagonista di questo risultato.

Il presidente Bonavolontà insieme al direttivo non ha mai smesso di costruire un dialogo istituzionale con gli addetti ai lavori, sostenendo come unica risoluzione quella attuata nella serata di Ieri.

In data 29 settembre, il Consiglio Comunale della città di Marigliano, ha votato all’unanimità la ridistribuzione delle tariffe TARI, prevedendo un aumento che non investirà esclusivamente il mondo del commercio ma riguarderà anche le utenze domestiche per un incremento che – nel peggiore dei casi – non andrà oltre il 15%; rispetto al 250% previsto dalle tabelle iniziali.

Si tratta di un passaggio storico e della prova evidente di come – quando un’associazione è funzionale e attiva – la società civile possa in maniera diretta intervenire nella cosa pubblica.

il Sindaco Giuseppe Jossa e il segretario comunale sotto perenne sollecitazione si sono attivati alla risoluzione del problema. Un ruolo fondamentale per l’associazione è stato svolta da i consiglieri Vincenzo Esposito e Sebastiano Molaro per il tempo, le competenze e la determinazione messa in campo al fine di risolvere il problema.

Spetta ora al Ministero l’ultima parola per l’esito definitivo.

(Comunicato Stampa)

