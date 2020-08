MARIGLIANO. Verso il voto dì settembre. Spazio aperto per la coalizione Pd e “civiche”, con estrazione di centro-destra e “moderata”, con candidato-sindaco, l’avvocato Giuseppe Jossa, capo-gruppo dem nel Consiglio generale della Città metropolitana di Napoli

Ai blocchi di partenza per la corsa alla guida dell’amministrazione comunale commissariata, Jossasi aggiunge a Vincenzo Esposito, sostenuto da parte della coalizione di centro-sinistra che si era formata a fine luglio a trazione Pd, ma disunito dopo la vicenda dell’arresta dell’ex-sindaco, Carpino. In campo, Saverio Lo Sapio, sostenuto dallo schieramento civico Oxigeno, e Maurizio Sena, candidato-sindaco del Movimento 5 Stelle, che da un mese ha reso pubblica la lista dei candidati e delle candidate per 24 seggi consiliari del palazzo di città.

di ​Gianni Amodeo

Il prospetto con cui si annuncia la campagna elettorale, per acquisire la guida dell’amministrazione comunale con il voto dell’ election days del 20 e 21settembre può considerarsi completato e definito in tutte le sue parti, con il tocco conclusivo della sottoscrizione dell’accordo raggiunto dalle delegazioni del Partitodemocratico e delle liste “civiche” di varia estrazione e trasversali ai partiti e gruppi politici cittadini con matrice di centro–destra e di centro “popolare”; un’intesa raggiunta nel tardo pomeriggio di ieri, mentre nell’odierna giornata e domani, fino alle ore 12,00saranno aperti gli Uffici comunali per la registrazione in protocollo degli atti e documenti delle liste e della candidature che animeranno l’appuntamento elettorale.

Sotto le insegne del progetto messo a punto ieri, i dem saranno presenti con il proprio simbolo partitico, mentre le formazioni “civiche“ adotteranno motti identificativi distinti e diversificati; e sono formazioniche si rapportano sia al centro–destra “tradizionale”, soprattutto a Forza Italia, che in città esprime il parlamentare nazionale, Paolo Russo, con la striscia di sei legislature consecutive nella Camera dei deputati ed Ermanno Russo consigliere regionale ed ex–assessorenella Giunta-Caldoro, che pure vanta dal 1990 l’esercizio di sei mandati elettorali in continuità, sia al “moderatismo centrista”, espresso dall’ex-sindaco e consigliere regionale del Partito popolare, l’on.leSebastiano Sorrentino, che, un mese fa, con la Letteraaperta indirizzata alla città, aveva la propria disponibilità per la candidatura in una coalizione aperta e plurale negli orientamenti politici, in grado di porsi al servizio di Marigliano e dell’amministrazione comunale, sotto gestione commissariale prefettizia per le note vicende di luglio, un mese fa appunto.

E’ una compagine, che per la candidatura a sindaco, propone l’avvocato Giuseppe Jossa, consigliere della Città metropolitana di Napoli e capo-gruppo dei demnell’assemblea di Santa Maria La Nova; una compagine, che è l’imprevisto esito terminale di un complesso e travagliato processo che ha attraversato soprattutto il Partito democratico cittadino, dopo l’arresto dell’ex-sindaco Antonio Carpino. Un processo, da cui è scaturita la dissociazione di una parte della coalizione di centro–sinistra, a guida – dem, già pronta e formalizzata con tutti crismi dell’ufficialità proprio a luglio per il varo del Carpino–bis. E’ la parte, che propone per la candidatura a sindaco l’ingegnere Vincenzo Esposito; una coalizione, a sua volta, civicache rivendica la propria collocazione nell’alveo del “civismo” e del centro–sinistra, a cui appena tre giorni fa ha aderito Progetto sociale, rinunciando alla presentazione del proprio candidato-sindaco, FrancescoEsposito Alaia, com’era stato annunciato due settimane or sono.

Jossa ed Esposito si propongono alla guida di duecoalizioni che si presentano strutturate e ben radicatenella realtà cittadina, fortemente scossa e segnata dalle vicende che hanno interessato l’ Ente di piazzaUmberto primo, con grave danno d’immagine della città, in ordine alle collusioni tra la politica e gli interessi della camorra territoriale; collusioni, sulle quali è chiamata a pronunciarsi la magistratura, in sede di processo. E’ una contrapposizione, in cui c’è tanta parte della storia politica ed amministrativa della città degli ultimi tempi. Sono due coalizioni– e gli stessi Jossa ed Esposito, consiglieri dem hanno fatto partedella maggioranza di centro-sinistra– che,nella sostanza, riproducono l’assetto del civico consesso del pregresso quinquennio; un fac–simile … dimezzato, in cui figura la sorprendente e corposa variante, per la quale quella ch’è stata la combattiva e tenace minoranza ed opposizione di centro–destra, rappresentata da Forza Italia e Udc,coesiste e partecipa di una compagine, di cui è polo catalizzatore proprio quel Pd, di cui ha contestato fortemente la guida amministrativa, espressa da Carpino, specie per la pianificazione urbanistica, nei trascorsi ultimi cinque anni. E gli interventi sviluppati in aula consiliare nel 2017 e nel 2019 dal capo-gruppo degli “azzurri”, l’architetto Filomena Iovine, in ordine alle proposte e agli obiettivi definiti dall’Ufficio di piano per la redazione del Puc sostenuto dalla maggioranza dicentro-sinistra, non sono … acqua fresca e fanno parte integrante della storia politica e amministrativa della città.

Sono elementi che, certamente, fanno da cartina di tornasole e di riferimento basilare,per fare la caratura e verificare in trasparenza con quali capacità di progettualità e di affidabilità, segnatamente per la qualità delle candidature, le due coalizioni si proporranno al giudizio dell’elettorato. Una partita che investe il futuro di Marigliano e delle sue generazioni giovani, nella quale giocherà un proprio ruolo di stimolo e pungolo, la lista Oxigeno, espressione delle politiche di alternativa per l’ambiente, il territorio e la salute, che propone Saverio Lo Sapio per la candidatura a sindaco. Un quadro in cui si inserisce, la lista del Movimento 5Stelle, con 17 candidati-consiglieri, già resa pubblica, puntando su Maurizio Sena quale “primo cittadino”. Una presenza, quella dei pentastellati, che a Marigliano non ha prodotto alcuna intesa con il Pd, com’è avvenuto, invece, nella vicina Pomiglianod’Arco. Salvo novità dell’ultima ora….

