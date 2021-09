Nola, al via la IV edizione della rassegna “Teatro in mostra al teatro”: omaggio finale a Caruso, con la partecipazione straordinaria del maestro Gigi Savoia

Mettere insieme cultura, spettacolo, e arte. Sarà ancora questo il filo conduttore della IV edizione della rassegna “Teatro in mostra al teatro” che si svolgerà dal 13 al 18 settembre presso la corte interna del museo archeologico di Nola.

Nella terra di Giordano Bruno, tra le antiche vestigia della città che ha raccolto gli ultimi respiri di Ottaviano Augusto, morto nel 14 d.C, sei giornate dedicate al teatro, con compagnie di alto profilo, ma anche musica e spettacolo, con un omaggio finale al grande tenore Enrico Caruso di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

“Anche quest’anno – afferma Antonio Esposito Pipariello – abbiamo organizzato un cartellone molto ricco, puntando sulla qualità. Ringrazio tutte le compagnie teatrali che hanno aderito alla rassegna che rappresentano delle vere e proprie eccellenze che sono sicuro sapranno riempire il cuore degli spettatori che vivranno serate che noi auspichiamo possano essere un vero e proprio viatico per il pieno ritorno alla normalità”.

Quattro le compagnie teatrali che allieteranno le serate nolane. In particolare, la compagnia “Zero Ottantuno” di Napoli che propone il “Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio e regia di Felice Pace; la compagnia” Punto e a Capo” di Casoria che mette in scena “Masaniello” di Elvio Porta ed Armando Pugliese, con la regia Pino Mileto; “A.A.A. avviato ristorante cedesi” di Marco Lanzuise che sarà rappresentata dalla compagnia Bellavista; la compagnia Teatro d’Europa di Avellino, si presenta con un classico come “Non è vero, ma ci credo” di Peppino De Filippo per l’occasione riproposta con la regia di Luigi Frasca.

A tagliare il nastro della rassegna, il giorno 13 settembre, sarà il suggestivo spettacolo “Napul e’”di Maria Rosaria Napolitano con la partecipazione della compagnia nolana Pipariello. La chiusura del cartellone, invece, sarà affidata all’evento curato dal maestro Gigi Savoia e alla voce del tenore Francesco Malapena in una performance dedicata al leggendario tenore Enrico Caruso.

“Il protocollo di intesa tra la direzione del Museo Archeologico e la compagnia teatrale Pipariello – afferma Giacomo Franzese, direttore del Museo Archeologico di Nola – continua a produrre risultati e a mettere in scena opere di autori che hanno fatto la storia del teatro accanto ad autori emergenti .Lo scopo principale della rassegna Teatro in mostra al museo è avvicinare un vasto pubblico alle istituzioni museali per regalare anche un momento di spensieratezza. Diamo atto alla Compagnia Pipariello del grande sforzo organizzativo coraggioso in un momento così delicato della ripartenza dopo i mesi della pandemia. Ci auguriamo che il pubblico sostenga questa iniziativa giunta alla quarta edizione”

Per info e prenotazione 347.444.99.29

compagniapipariello@libero.it

IL PROGRAMMA

IV° Edizione Rassegna “Teatro in Mostra al Museo”.

Museo Archeologico di Nola- Corte Interna 13-18 Settembre 2021: inizio spettacoli ore 21.00

Lunedì 13 Settembre- “NAPULE E’….” da una idea di Maria Rosaria Napolitano: spettacolo di moda a cura di “Andrea Napolitano Atelier” con la partecipazione della Compagnia Teatrale Nolana Pipariello.

Martedì 14 Settembre- “IL MORTO STA BENE IN SALUTE”

di Gaetano Di Maio- Regia Felice Pace- Compagnia “Zerottantuno”- Napoli.

Mercoledì 15 Settembre – “MASANIELLO” di Elvio Porta ed Armando Pugliese – Regia Pino Mileto- Compagnia Punto e a capo”- Casoria.

Giovedì 16 Settembre- “A.A.A. AVVIATO RISTORANTE CEDESI”.

di Marco Lanzuise- Regia di Marco Lanzuise.

Compagnia Teatro Bellavista- Napoli

Venerdì 17 settembre- “NON E’ VERO MA CI CREDO”.

di Peppino De Filippo- regia Luigi Frasca- Compagnia Teatro D’Europa- Avellino