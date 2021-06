NOLA: Gusto risto-bar cerca personale. Chiama per la tua candidatura

Il noto risto-bar di Nola, Gusto è alla ricerca di personale anche alla prima esperienza. E’ richiesta la figura di macchinista, camerieri e banconista. Per presentare la tua candidatura basterà chiamare il numero 0818237156 oppure scrivere un messaggio su Instagram all’account dedicato, gustoristobarnola, il locale si trova in Via Feudo. Coloro i quali risulteranno idonei alle figure interessate saranno inquadrati con regolare contratto di lavoro così come le norme vigenti. Le uniche peculiarità richieste sono, la serietà, la voglia di lavorare, imparare e mettersi in gioco.

