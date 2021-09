Nola, il comune aderisce all’iniziativa nazionale Plastic free

us”. C’è anche Nola tra le 300 Città italiane che hanno aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’associazione “Plastic free Odv Onlus”.

L’appuntamento è per domenica 26 settembre alle ore 9.30. Il ritrovo con i volontari, muniti di guanti, è a Castelcicala, nei pressi del ristorante Santa Lucia.

Da qui partirà l’attività di pulizia dell’intera area.

“Iniziativa non solo utile per la fattiva raccolta di rifiuti – spiega l’assessore alle politiche ambientali Francesco Pizzella, che ha patrocinato l’evento – ma anche per la sensibilizzazione dei cittadini. Ognuno di noi deve contribuire a migliorare il nostro ambiente ed a trasmettere il senso di civiltà e di responsabilità di cui ha tanto bisogno il territorio. Partiamo da Castelcicala, un’area ricca di verde che profuma di storia ma troppo spesso bersaglio di atti incivili, soprattutto ambientali. Ringrazio la referente di zona, Maria Rosaria Del Monte per la sinergia che ha instaurato con il comune e sono certo che questa sarà la prima di una serie di tappe che faremo insieme”.

