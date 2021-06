NOLA. La Camera Civile presenta la riforma del Processo Civile. Ecco dove e quando

Il prossimo 1 luglio presso “Polveriera Concept Space” in Nola, alla via Polveriera n. 26, dalle ore 18:00, la Camera Civile di Nola presenta la tavola rotonda RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE TRA GARANZIE E RAGIONEVOLE DURATA, primo evento in presenza di un ciclo di incontri nei quali l’Unione Nazionale delle Camere Civili ha manifestato con fermezza il proprio disappunto sulla corrente proposta di riforma, sottolineando la necessità di investire in più risorse, più personale, migliore organizzazione, maggiore informatizzazione di tutti gli uffici giudiziari. La serata seguirà con un momento di aggregazione live offerto dai Colleghi della Legal Band “Jus and Blues”.





