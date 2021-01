NOLA. Open Day all’ISIS Leone-Nobile, primo istituto del territorio per occupabilità dei diplomati.

NON CERCARE ALTROVE…IL TUO FUTURO È DA NOI

Non solo uno slogan, ma una realtà. L’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli, per il secondo anno consecutivo colloca l’Isis Leone Nobile al 1°posto nella provincia di Napoli per occupabilità dei diplomati e coerenza tra studi fatti e lavoro svolto.

Ancora una volta viene premiata l’eccellenza della comunità educante, magistralmente guidata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Teresa Palmieri, che anche in questo periodo di grave disagio dovuto all’emergenza sanitaria, continua a svolgere, con entusiasmo e dedizione, l’attività formativa a distanza.

Chi siamo

L’ISIS Leone Nobile nasce il 1 settembre 2013 dalla fusione di due storiche scuole del territorio nolano: l’I.P.I.A Ambrogio Leone e l’I.S.I.S. Umberto Nobile, creando un polo culturale e formativo di notevole importanza per il territorio.

La nostra offerta formativa è ampia ed articolata per rispondere alle molteplici esigenze dell’utenza; prende avvio dall’analisi del territorio locale ed intercetta i bisogni di una società complessa nel più ampio quadro della dimensione europea e internazionale.

Prevede un Istituto Tecnico ed un Professionale, scuole altamente formative che consentono ai giovani di:

valorizzare le loro vocazioni personali, sviluppare i loro talenti per comprendere le innovazioni della scienza e della tecnica ed applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni

rispondere alla domanda di specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio e contribuire così al successo del Made in Italy.

La nostra Mission

Promuovere la cultura del lavoro fondata sull’interazione tra i sistemi produttivi territoriali e l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.

Garantire agli alunni un sempre più adeguato e proficuo inserimento nel mercato del lavoro, incoraggiando la creatività, l’innovazione e lo spirito di imprenditorialità.

Il diploma professionale o tecnico ti garantisce:

una solida preparazione culturale e le competenze per un immediato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

la possibilità di proseguire gli studi all’Università o di specializzarti ulteriormente con i corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

I nostri percorsi

corsi articolati in 1° biennio + triennio

32 ore settimanali di 60 minuti dal lunedì al venerdì

percorsi di istruzione e formazione professionale IefP triennali volti a conseguire la qualifica regionale

Corsi serali

Perché scegliere il nostro istituto

I nostri percorsi

sono caratterizzati dall’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi

rispondono efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy.

usano metodologie e didattiche innovative

utilizzano il laboratorio quale luogo elettivo di apprendimento

garantiscono percorsi personalizzati

praticano la didattica dell’inclusione

Ed ancora….

Progetti di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) e stage aziendali per ulteriori specializzazioni

Convenzioni e protocolli d’intesa con imprese ed Enti del territorio

Certificazioni linguistiche ed informatiche

E allora…cosa aspetti

Il 16-17-23-24 gennaio vieni a scoprire la nostra offerta formativa al nostro Open day virtuale. Collegati al sito www. leonenobile.edu.it, clicca sui link che ti interessano e troverai un team di docenti pronti ad accoglierti e ad illustrarti le peculiarità e le opportunità di ciascun indirizzo.

