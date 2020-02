Nola: tenta di violentare la madre. Carabinieri arrestano 29enne

i carabinieri della compagnia di nola hanno arrestato per tentata violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti nel cuore della notte presso un’abitazione della zona dove una donna 48enne di origini rumene era stata aggredita dal figlio ubriaco.

La vittima è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto ai carabinieri.

L’uomo ha offeso e colpito la madre procurandole evidenti lesioni – anche ossee – tentando di abusare sessualmente di lei.

La signora è stata trasportata presso l’Ospedale di Nola dai medici del 118 per le cure del caso e ne avrà per 15 giorni.

I Carabinieri hanno accertato pregressi episodi di aggressione e vessazioni psicologiche da parte del 29enne nei confronti della madre che non lo aveva mai denunciato.

Arrestato, è stato tradotto nel carcere di Poggioreale su disposizione dell’autorità giudiziaria

