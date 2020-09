NOLANO. Covid-19, Di Maiolo: “Piccole e medie imprese sono motore economia, occorre sostenerle”

“Le piccole e medie imprese sono il motore della nostra economia, creano occupazione e benessere. In questi giorni ho incontrato tanti imprenditori, sfiancati dalla crisi determinata dal lockdown, ma determinati a non mollare. Occorre far sentire il sostegno di una politica che incentivi gli investimenti, agevoli le assunzioni ma soprattutto faciliti la vita delle aziende snellendo procedure burocratiche e favorendo la creazione di infrastrutture, collegamenti e servizi”: lo dichiara Felice Di Maiolo, sindaco del Comune di Mariglianella dal 2010 al 2020, consigliere delegato della Città metropolitana di Napoli dal 2016 al 2020, candidato al Consiglio regionale con la lista Fare Democratico – Popolari a sostegno di De Luca presidente.

