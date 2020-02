NOLANO. Il disperato appello di un figlio per conoscere la verità su suo padre.

Quello che oggi lanciamo è un appello di un figlio, Ciro Rea 34 anni, che da oltre trenta anni non conosce che fine abbia fatto suo padre, Rugiero Rea, che di anni oggi ne avrebbe 54. Nato a Pomigliano d’Arco il 16 ottobre del 1966 si è sposato andando a vivere a Brusciano (NA) dove nacque Ciro. Un rapporto d’amore con la moglie però contrastato dalle famiglie, ma nulla di particolare, fino a quando un giorno Rugiero svanisce nel nulla portandosi via con se una foto di suo figlio e della moglie. Da allora sono passati oltre 30 anni e Ciro, che è cresciuto sena un padre non si arrende, vuole conoscere la verità e soprattutto ricontrare il padre. All’epoca dei fatti Rugiero svolgeva la professione da barbiere, oggi però non sappiamo se abbia cambiato lavoro e alcune segnalazioni farebbero pensare che l’uomo, che negli anni non ha mai divorziato dalla moglie, vivrebbe nell’area del Vallo di Lauro e nolana tra i comuni a confine con la bassa Irpinia.

Ecco l’appello lanciato da Ciro sulla nostra testata.

“Ho sperato fino ad oggi che si facesse vivo con me, io non posso aver nessuna colpa e ho diritto alla sua verità, sono cresciuto con la sua mancanza, mi mancava il mio papà. Ora non sò nemmeno se è in vita e se stà bene. Mi pare impossibile che non mi voglia nemmeno parlare, sono suo figlio e lui risulta ancora sposato con mia madre. Io non posso avergli fatto nessun torto.

Lui è Rugiero Rea, nato il 16/10/66 a Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli! Un papà sparito da più di 30 anni, nessuno riesce a darmi una minima informazione; una persona sparita nel nulla. Non riesco avere informazioni neanche dai suoi familiari, che a loro detta non sanno dove possa essere e che fine abbia fatto (cosa a cui credo molto poco). Chiedo solo di avere informazioni, anche se minime, possono risultare importanti nella ricerca di mio padre, e di mettere da parte l’omertà che molte volte ne fa da padrona. Spero davvero che ci sia qualcuno disposto ad aiutarmi, anche in maniera anonima”.

