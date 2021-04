NOLANO. “RINASCO”: la voce dei commercianti del Nolano contro la crisi.

Nasce l’associazione “RINASCO”, formata da una rappresentanza dei commercianti del Nolano, con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che ha travolto tutto il paese.

I lockdown che si sono susseguiti, con le varie restrizioni, hanno fatto emergere la necessità di dare “una voce” anche ad i commercianti, piegati ancor di più dall’emergenza Covid.

L’economia ed il commercio del nostro paese sono stati completamente rasi al suolo già in precedenza a suon di tasse e contributi sempre in crescendo, il Covid con i suoi Dpcm ha dato poi il suo contributo notevole , molte attività sono state chiuse, altre si sono fermate e chi ha avuto la fortuna di rimanere aperto ha comunque subito le difficoltà del momento e tutti hanno denunciato la mancanza di considerazione ed aiuto materiale da parte delle Istituzioni.

L’associazione “Rinasco” ha appunto come scopo ed obiettivo quello di far voce a tutti i commercianti creando un un’oca e forte rete predisposta a fronteggiare i problemi a cui questo triste tempo li ha sottoposti.

Se i dpcm tutto fermano, dunque, non si fermano le voci di chi lavora nel commercio ed ha un attività e non è più disposto a tenere le serrande abbassate senza essere ne ascoltato ne considerato dallo Stato, a cui, ricordiamo, continuano a pagare tasse.

Carla Carro

