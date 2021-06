Notte europea dei Musei al Seminario vescovile di Nola

Anche la diocesi di Nola aderisce alla Notte Europea dei Musei, in programma sabato 03 luglio 2021, organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom.

Dalle ore 20 di sabato prossimo, l’Ufficio per i beni culturali diocesano e l’Associazione Meridies apriranno le stanze dell’antiquarium del Cippus Abellanus e della biblioteca storica del Seminario Vescovile di Nola. L’accesso – solo su prenotazione chiamando il 3475461957 – sarà gratuito.

«Abbiamo scelto di partecipare aprendo il Seminario vescovile di Nola per dare la possibilità ai visitatori di conoscere le diverse novità sulla storia di questo straordinario bene, emerse durante recenti studi – spiegano la direttrice per i beni culturali Antonia Solpietro e il presidente di Meridies Michele Napolitano -. In particolare le novità riguardano l’attività svolta dal vescovo Filippo Lopez y Royo che, dando seguito a quanto iniziato dal vescovo Troiano Caracciolo del Sole, fece del Seminario vescovile di Nola uno dei luoghi di cultura e di formazione più significativi del Regno di Napoli».

adsense – Responsive – Post Articolo