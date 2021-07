Palma Campania: Vendeva droga nel suo minimarket. Carabinieri arrestano 47enne

A Palma Campania i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 47enne del bangladesh già noto alle ffoo.

I Carabinieri hanno notato che nel minimarket del 47enne a via nuova nola i clienti che entravano difficilmente uscivano con le buste della spesa e il target dei consumatori – tra l’altro – non rispecchiava molto quello del cittadino generico medio.

Perquisita l’attività commerciale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosissima droga yaba, 1 bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La droga era nascosta sotto uno scaffale.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

