Polvica di Nola, la piazza diventa salotto d’autore con le frasi e le citazioni di scrittori

Dal filosofo Giordano Bruno ai letterati Giacomo Leopardi e Pier Paolo Pasolini fino ad arrivare all’età contemporanea con Vittorio Sgarbi. A Polvica di Nola piazza San Vincenzo Ferreri diventa “salotto d’autore” con un angolo interamente dedicato alle celebri frasi di scrittori e filosofi.

L’idea è del consigliere comunale con delega alla piccola circoscrizione Vincenzo Iovino e si inserisce nell’ambito del programma di iniziative che vedrà Polvica protagonista nei prossimi mesi.

“Un modo sicuramente innovativo di fare cultura – spiega il delegato Vincenzo Iovino – e di avvicinare le persone alla letteratura e ai grandi autori incuriosendoli con alcune loro frasi. Partiamo da qui, dalla piazza che è il principale luogo di aggregazione e socializzazione soprattutto dei giovani per proseguire, già da settembre, nelle scuole con appuntamenti che rafforzino il senso di comunità e di appartenenza”.

Scritte che “abbracciano” tutta la piazza e che segnano un percorso in cui è piacevole passeggiare e dedicarsi alla lettura.

Un restyling non solo culturale ma anche di arredo urbano senza barriere architettoniche. Grazie alle associazioni “Insieme per Polvica” e “Pandora” la piazza avrà il suo parco giochi. Ripristinate inoltre le panchine in disuso con il contributo della falegnameria artigianale di Vincenzo Napolitano con la realizzazione di una rampa per disabili.

“È anche grazie ai privati che riusciamo a garantire una serie di attività che danno continuità al nostro progetto di rinnovamento – aggiunge Vincenzo Iovino – nessuno sarà lasciato indietro. Daremo voce alle priorità”.

