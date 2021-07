RIPARTE LA SOCIETA’ SAVIANO CALCIO 1960

Il Saviano Calcio 1960, si prepara alla nuova stagione calcistica, dopo uno stop “forzato” a causa della pandemia Covid-19: ed è tempo di consolidare, programmare e ripartire. Un doveroso ringraziamento, ancora una volta, va a tutti coloro che, nonostante le restrizioni ed il ritiro, per propria scelta, dal campionato, hanno collaborato con lo staff fino alla fine. Si consolida e si rigenera la Società rimpiazzando con le proprie cariche alcuni membri che resteranno sempre parte integrante e collaborativa di questa grande famiglia, aperta sempre a tutti e per tutti. Il nuovo organigramma societario per la prossima stagione sportiva 2021/22 è il seguente: Presidente. CARRELLA Raffaele, Presidente Onorario: DE FALCO Giuseppe; Vice Pres. con mansioni Marketng: AMATO Nicola, Vice Pres. AMBROSINO Pasquale, Vice Pres. MAZZOCCA Antonio; Direttore Generale TUFANO Franco; Team Manager VOLPE Raffaele; Direttore Sportivo CIPOLLETTA Gianluca; Segretario e responsabile Addetto all’Arbitro BENVOLUTO Ottavio; Cassiere: STROCCHIA Gino, Responsabile settore giovanile: AMATO Alessandro, FALCO Gennaro, GAITA Rossano, QUAGLIOLO Gennaro, ROMANO Antonio, TAFURI Giuseppe. Consiglieri: ALLOCCA Giuseppe, AMBROSINO Gerardo, BRUSCINO Paolo, CICCONE Francesco, MAZZOCCHI Antonio, RAINONE Felice, SIMONELLI Vincenzo, STROCCHIA Carmine, STROCCHIA Pasquale, TUFANO Saverio, VITALE Salvatore. STROCCHIA Luigi. Responsabile Under 19: DELLA MARCA Antonio. Addetto Stampa: CALVELLI Chrystian. Curatore e grafica pagina social: FALCO Diamanta. Uniti, tutti insieme a gioire con lo stendardo nero-verde e auguri per il raggiungimento degli obiettivi validi e concreti. Forza Saviano. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo