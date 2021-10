Roccarainola saluta il parroco Don Vincenzo Ragone che per ben 10 ha guidato la Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista. Domani con la solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 Roccarainola saluterà il Parroco ringraziandolo per essere stato un buon pastore a Roccarainola e per aver guidato bene la Comunità.