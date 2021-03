Saviano aderisce alla campagna “Verità e giustizia per Giulio Regeni”

Difendere i valori della democrazia, garantire giustizia e libertà contro ogni forma di tortura e ogni violazione dei diritti umani: anche il Comune di Saviano ha aderito alla campagna di Amnesty International “Verità e giustizia per Giulio Regeni”, a sostegno del giovane torturato e ucciso in Egitto, in circostanze ancora poco chiare. Un’iniziativa che, unita al grido di liberazione per Patrick Zaki, altro giovane in regime di detenzione preventiva da più di un anno, ha coinvolto tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, al di là delle appartenenze politiche.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa promossa dal consigliere di maggioranza Salvatore Falco, – afferma il sindaco Vincenzo Simonelli – innanzitutto perché abbiamo il dovere di reclamare, in qualsiasi sede, verità e giustizia per Giulio Regeni, giovane studente torturato e ucciso in Egitto in circostanze ancora da chiarire, e per Patrick Zaki, in regime di detenzione preventiva da ormai più di un anno. E lo sono anche perché l’iniziativa ha trovato il consenso unanime dell’intero consiglio comunale, a dimostrazione che le battaglie per le libertà, per i diritti e per la difesa dei più alti principi di uno Stato democratico non possono essere ostacolate dalla diversità di visioni politiche.

Con l’esposizione dello striscione che recita “Giustizia per Giulio Regeni, libertà per Patrick Zaki” presso il municipio, Saviano esprime solidarietà ai due giovani, con la speranza che si possa far luce sulle oscure vicende che da tempo violano sistematicamente i diritti umani.

Un passo importante per il Comune di Saviano, da sempre attento alle tematiche riguardanti la difesa dei diritti civili e la tutela da ogni forma di discriminazione. Una tappa fondamentale per la crescita culturale della comunità, dopo le varie iniziative già messe in campo a sostegno delle diversità, dell’inclusione e della valorizzazione dei più alti principi di uno Stato di diritto.

