SAVIANO. CONVEGNO: ”LA SICUREZZA DELLE PERSONE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il 4 Marzo 2020, presso l’Aula Consiliare del Comune di Saviano l’amministrazione Comunale e l’’Ass. Prof.ssa Lucia Liguorihanno organizzato un incontro percommemorare le vittime della strada. L’iniziativa sociale e umanitaria ha avuto come obiettivo quello di fare un resoconto annuale dei sinistri, morti e feriti che tragicamente si registrano sulle strade italiane. Ha introdotto la discussione il moderatore Dott. Nello Fontanelladell’ufficio stampa del Comune di Saviano che ha evidenziato che le cause maggiori che provocano incidenti sulle strade sonovarie: la guida distratta, l’ubriachezza, ladroga, la disattenzione derivante dal cellulare e dalla stanchezza fisica per non parlare della pericolosità del clima insidioso e variabile. L’incontro formativo ha cercato di sensibilizzare i giovani studenti ai giusti comportamenti da adottare come pedoni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti. e quello di trovare i rimedi per ridurre gli incidenti e far rispettare le regole della sicurezza stradale. Hanno fatto seguito diversi interventi: il Vice Sindaco della Citta Metropolitana di Napoli, il Dott. Francesco Iovino, la Prof.ssa Lucia Liguori Ass. alla viabilità del Comune di Saviano, del D.S. dell’I.S. “R.Levi Montalcini-G. Ferraris” Prof. Domenico Ciccone, con i vari messaggi sulla sicurezza. Poi c’è stata latestimonianza della Dott.ssa Maria Lucia Simonelli, sorella dell’Avv. Giovanni Simonelli, scomparso tempo fa in un incidente stradale, che ha rievocato, con commozione, la tragica fatalità della morte del fratello. L’incontro è continuato, poi, con il dibattito tra l’Ing. Alfonso Montella, Prof.di Sicurezza stradale, Università Federico II di Napoli e Presidente della Commissione Scientifico Associazione Meridiani, l’Ing. Diletta Aliperti, Referente Progetto Scuola Associazione Meridiani, l’Ing. Ada Minieri, Vice Presidente Ass. Meridiani, che ha presentato il Concorso di idee: “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”. Infine, gli alunni dell’I.S di Saviano, hanno rivoltodomande e riflessioni ai relatori,contribuendo ad innalzare le conoscenze, i valori e l’utilità della prevenzione allasicurezza..(Pasquale Iannucci).

adsense – Responsive – Post Articolo