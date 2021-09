SAVIANO. Il Comune organizza la sua raccolta per la giornata Nazionale Plastic Free.

Il giorno 26 settembre alle ore 9.30 il Comune di Saviano organizza la sua raccolta per la giornata Nazionale Plastic Free.

L’obiettivo è di rimuovere plastica e i rifiuti dall’ambiente per sensibilizzare e per far capire che non abbiamo un secondo Pianeta.

KEEP IT PLASTIC FREE. THERE IS NO PLANET B è il nostro motto.

Possiamo ancora decidere di far qualcosa e il comune di Saviano, grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento e stipulato un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato e con la Consulta Ambientale Saviano. Tutti si mobiliteranno per pulire la pista podistica e le strade comunali adiacenti da plastica e rifiuti abbandonati.

Il punto è smuovere le coscienze di tutti perché la plastica è diventata lo specchio sociale del consumismo fino a creare un inquinamento la cui portata è seriamente preoccupante. A testimonianza già nel 1957 il filosofo Roland Barthes scriveva: la gerarchia dei materiali è finita: uno solo li ha sostituiti tutti… ( Barthes R., Mythologies 1957)

La plastica è così economica che è stata destinata all’usa e getta. Ma non basta il riciclaggio perché non tutta la plastica è riciclabile, dunque puntiamo all’abolizione.

Abolire la plastica è possibile con piccoli accorgimenti. Rieducando se stessi e modificando le proprie abitudini quotidiane ma soprattutto non abbandonandola perché ritorna all’uomo provocando malattie e inquinamento ambientale.

La battaglia deve partire dal basso, dal consumatore che deve essere attento e sensibilizzato all’ambiente.

La causa è così nobile che per l’evento nazionale, nella giornata del 20 settembre alle ore 18.30 si presenterà la “Giornata della raccolta nazionale a Saviano” con una conferenza stampa alla quale prenderà parte l’Avv Giuseppe Monaco, presidente della Consulta Ambientale Saviano e Renato Venezia, referente Regionale Campania di Plastic Free. Sarà presente l’assessore comunale Giuseppe Allocca che fin dall’inizio del suo mandato spende tutte le proprie energie per sensibilizzare al tema Ambiente.

Si riserva di ringraziare tutti i partecipanti per il sostegno morale e fisico per la raccolta, l’ amministrazione comunale, la Consulta Ambientale, i ragazzi delle scuole elementari e medie che parteciperanno. Un grazie speciale va a Luisa Martino, Carmela Amorino e Pina Aliperti, per l’appoggio infinito e per il loro amore per l’ambiente.

Referente Plastic Free del comune di Saviano

Nunziata Napolitano

